好神！這台機器人會畫水彩畫 可當繪畫小老師

建國科大師生研發的第4代機器人會畫水彩畫，在國際發明競賽拿下金牌獎。（記者張聰秋攝）

2017-11-09 16:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕建國科技大學電子工程系師生研發設計「利用影像辨識技術實現機器人水彩畫之功能」的機器人，不但能夠拿水彩筆上色畫水彩畫，還能畫出層次美感，在「2017IYIA印尼國際青少年發明競賽」中大放異彩，奪下金牌獎、印度特別獎及大會最佳設計獎共3項榮耀。

電子工程系副教授王俊傑說，得獎機器人從第1代進階到第4代，第1代是鴻海科技公司提供給建國科技大學實驗室教學用的機器人，由於鴻海機器人是應用於工業生產製造的工業機器人，體積較為龐大，他們把第1代轉換成第2代繪圖機器人，體積還是很大，重新研發，進入第3代會畫素描的機器人。

今年，師生結合繪圖影像辨識技術改造第3代機器人，研發出第4代機器人，可以拿畫筆沾水彩盤上的色料，在紙張上畫圖，上色還能做出層次、漸層的美感，比坊間噴墨、雷射圖案輸出還神奇。

王俊傑說，第4代機器人可以當街頭畫家的小幫手，透過拍照功能，讓機器人根據影像傳輸的畫像畫畫，再讓街頭藝術家重點局部修飾，畫出更傳神的人像；同樣的道理，第4代機器人也可用在幼兒美術教學，當小朋友的繪畫小老師，協助初學者學習繪畫技巧。

獲獎學生葉展憲說，最難突破的地方就是要如何讓第4代機器人如何辨識顏色深淺，畫出水彩畫深淺層次美感，好比說，畫人像時，每個人膚色都不太一樣，他們不斷修改程式，不斷修正儀器精準度， 設計出最完美的調色比例。