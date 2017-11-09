第24號颱「海葵」恐成形 外圍雲系週末影響台灣

目前位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第24號颱風「海葵」。（中央氣象局）

2017-11-09 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓持續發展，有機會成為今年第24號颱風「海葵」（Haikui，中國提供），不排除外圍水氣對台灣天氣有一些間接影響。

根據中央氣象局的觀測顯示，熱帶性低氣壓1002百帕，今（9日）下午的中心位置在北緯13.2度，東經122.6度，也就是在菲律賓中部，以每小時35公里的速度向西北西移動，中央氣象局提醒，該系統有發展為輕度颱風的趨勢；日本氣象廳也針對這個熱帶低壓發布颱風形成預警（GW），海葵颱風有機會在未來24小時內誕生。

氣象局提醒，週六（11日）起東北風再度增強，週日至下週二，受到南方熱帶系統雲系影響，花東及恆春半島半部分地區雨勢會更加明顯，除迎風面北部東半部降雨外，中南部亦有可能有短暫陣雨發生。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，熱帶低壓明天（10日）進入南海後有機會進一步增強為輕度颱風，未來大致朝海南島方向移動，對台灣雖然沒有直接影響，但是週日（12日）起颱風外圍水氣北上，配合北方鋒面系統南下，北部、東北部降雨情況值得留意。