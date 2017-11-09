入圍「2017台灣建築獎」 三星鄉公所像民宿

三星鄉公所入圍今年度台灣建築獎。（寬和建築師事務所提供）

2017-11-09 16:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所辦公廳舍，今年6月落成啟用，新建築融合在地文化與綠色環保，入圍中華民國全國建築師公會雜誌舉辦的「2017台灣建築獎」，將與台中國家歌劇院、台北市網球中心等其他入圍作品，共同角逐這座台灣建築界的最高榮譽。

寬和建築事務所主人建築師劉崇聖，為宜蘭在地的建築設計團隊。（記者張議晨攝）

三星鄉公所原有辦公空間使用超過50年，長年有漏水、空間不敷使用等問題，鄉公所爭取經費再造，2014年獲內政部補助，耗資1億500萬興建，讓舊辦公廳改頭換面。

三星鄉公所新的辦公廳舍，利用綠元素及山元素，與週邊山景融合。（寬和建築師事務所提供）

由於三星鄉為農業鄉鎮，新建築的地面磚及建築外觀，均帶有農田元素，建材則以宜蘭特有的「洗石子」及「卵石」為主，融入在地特色。

三星鄉公所入圍今年度台灣建築獎。（記者張議晨攝）

負責設計的寬和建築師事務所主持人劉崇聖表示，宜蘭多雨，洗石子則會隨雨水沖刷，越洗越亮，是宜蘭常見的建築材料；至於卵石，則多用於稻田分界，也是三星常見的石材之一。

三星鄉公所建築融合在地文化與綠色環保，入圍今年台灣建築獎。（記者張議晨攝）

三星鄉公所新廳舍樓高4層，樓地板面積約800坪，因鄰近民宅，建築師刻意與周邊景緻融合，讓辦公廳舍隱身社區內；建物周邊則規劃生態池、溜滑梯等休憩設施，讓公所除辦公以外，平時也能作為社區小公園。

鄉公所鄰近民宅，週邊規劃溜滑梯等休憩設施，除辦公外也有小公園的功能。（記者張議晨攝）

劉崇聖指出，三星鄉靠山，又以農業為主，建築外觀以山景、稻田為元素，內部空間則參考瓜棚，用「上實下虛」概念，減少壓迫感；為兼具採光及通風，大樓也設有多處空井及大面積窗戶，若從外面來看，1樓至4樓，各有不同景緻。

值得一提的是，爭取這棟新建物還有段小故事，鄉長黃錫墉表示，當年宜蘭縣僅員山鄉獲內政部核定，三星鄉並不在名單內，考量舊有廳舍老舊，公所自籌經費規劃，在北上親向內政部次長報告，終於成功爭取到預算重建。黃錫墉強調，新廳舍不僅是行政中心，還兼具旅遊服務功能，將與天送埤、長埤湖等熱門景點，構成帶狀旅遊區。台灣建築獎創立於68年，今年參選作品多達213件，初選由評審選出12件作品，11月10日至12日實勘後進行複選，最後決選出建築獎作品。除三星鄉公所外，宜蘭市中山國小小巨蛋也入圍同獎項。