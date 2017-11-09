中山棒球隊奪中信盃冠軍 李主恩1人囊括3獎

新竹縣竹東鎮中山國小棒球隊，首次參加中信盃全國棒球錦標賽，即以7連勝的旺盛氣勢抱回冠軍金盃，縣長邱鏡淳（中）特別稱許、恭賀小選手們的優異表現。（記者廖雪茹攝）

2017-11-09 16:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮中山國小棒球隊，首次參加中信盃全國棒球錦標賽，7日以7連勝的旺盛氣勢抱回冠軍金盃；其中，李主恩1人囊括了打擊獎、打點獎、長打王，古奇勳奪得冠軍戰MVP，教練蔡佳偉則榮獲最佳教練獎。棒球選手出身的火鍋店老闆，今天招待小球員免費用餐，並分送鞋袋，孩子們開心分享奪冠的喜悅。

縣府教育處表示，中山棒球隊3日參加第4屆中信盃，一路過關斬將，擊敗屏東大平、台南立人、台北社子、金門金寧，以分組第一之姿闖進8強，接著擊敗新北民安名列四強，再戰勝宜蘭三星取得冠亞權，7日與台東新生一番激戰後，以4比3勇奪冠軍。縣長邱鏡淳特別稱許、恭賀小選手們的優異表現。

教練蔡佳偉表示，3局上李主恩、古奇勳、林皓勳敲出安打，打完前4局，中山取得3比0領先是關鍵；王牌投手古奇勳，投到後面手有點破皮，但他很有鬥志，想要完投，堪稱是中山奪冠的最大功臣。

中山國小校長郭碧玄表示，棒球隊孩子們以認真的態度精進球技，兼顧課業，認同團隊精神與紀律，為自己打出精彩的人生道路。該校棒球隊成軍27年，培訓不少少棒國手，如U18的曾翰宇、U12劉彥宇及IBA少棒國手朱宇宣等人。今年暑假曾赴日參加中日少棒交流，10月份參加金龍盃前進8強，並得到關懷盃第1名。

從小愛打棒球、後來在榮工球隊，曾是王建民學長的火鍋店老闆范植華，母親是前縣議員上官秋燕，長期為大同及中山國小棒球隊募款，全家人都熱愛棒球。范植華原在義民中學任教，創業後多次招待縣內獲得全國體育競賽冠軍的學生，他說：「看到小選手，就想到以前的自己」，只是盡棉薄之力。

棒球選手出身的火鍋店老闆范植華，招待中山棒球隊的小球員免費用餐，並分送鞋袋，由一人囊括了打擊獎、打點獎、長打王的李主恩代表收下。（記者廖雪茹攝）