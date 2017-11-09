番茄紅了 學童樂當農夫除芽整枝

文武國小學童到番茄園裝設黃色黏蟲板。（記者張軒哲攝）

2017-11-09 16:12

〔記者張軒哲／台中報導〕番茄生長時值進入開花整枝期，大甲區農會為了讓學童了解農產品從產地到餐桌的食農教育意義，文武國小2至5年級師生50人，於青年農民莊國誌溫室進行番茄的一生介紹與整枝體驗，學童親自除芽與黏板裝設，寓教於樂。

大甲區文武國小地處農村，師生一行人至番茄溫室樂當半日農夫，青年農民莊國誌、蘇協源、鄭程戎等人，指導學生進行一場難得的番茄整枝及黃色黏蟲板裝設工作。莊國誌表示，番茄整枝主要是把多餘腋芽摘除保留主幹開花結果，以免多餘的側芽搶走了番茄小果長大所需的營養分；而黃色對一些小昆蟲具有吸引力，黏蟲板則是利用這個原理吸引害蟲而黏住，無法去吸食番茄植株養分。

活動過程中，因學童第一次接觸番茄植株，葉子與腋芽傻傻分不清，經過了農民細心解說，終於稍有分辨能力。而黃色黏蟲板的裝設，則需先將黏板撕開至離切口2公分處對折，再以夾子固定於離生長點附近，學童裝設黏板時的互助合作，覺得新鮮有趣。

大甲區農會指出，希望透過食農教育活動加強學童對食物營養、食品安全的認識，以及飲食文化的傳承、與環境的調和、對食物的感恩之心等；並希望能透過食育相關之環境教育，增加農民自信，吸引青年投入農業生產行列。