國中生實踐夢想 從擁有一條獨木舟開始！

台中市五權國中率全市之先，讓學生親自手作透明獨木舟課程，今於康橋水岸公園風光下水。（記者廖耀東攝）

2017-11-09 16:28

〔記者廖耀東／台中報導〕「擁有夢想，讓人仰望，但親自實踐夢想，則令人肅然起敬！」五權國中校長陳進卿今天在學生手作獨木舟下水儀式中致詞時，說了這樣一段話。

為發揮創客（maker）精神，落實學生親自動手操作的實踐經驗，台中市北區五權國中率全台中市各國中小學之先，首度向高雄取經，拜訪中山大學推廣教育羅國棟老師，引進「手作獨木舟」課程。在暑假輔導課程中，20名學生於5天課程中，合作完成3艘透明獨木舟。

這是五權國中首度引進獨木舟手作課程，讓剛進國中的國一生，挑戰他們人生初次的手作課程，一片板一步驟，學生從不會釘木頭、拿鋸子鋸木板，到今天進行風光下水典禮，引起各界人士嘖嘖稱奇！

指導老師羅國棟表示，「獨木舟製作過程需不斷打磨、矯正，步驟繁瑣，耐心要足夠，才不會因為船體修正不佳，影響後續船體形成。」參與的國一生陳宣宇說，「雖是第一次參加手作課程，很辛苦，坐上船那一刻，卻很有成就感！」

羅進一步說明，台灣是海島型國家，應朝著海洋立國的文化發展，推廣獨木舟造船課程的用意，可以讓學生體驗「科學來自生活，生活從手作開始」。

透明手工獨木舟重量達35公斤，全長360公分、寬95公分、深70公分，可坐兩名重量達70公斤以上的乘客。一艘手工船，市場售價約新台幣3萬元。

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臺中市五權國中學生手作完成3艘透明獨木舟。（記者廖耀東攝）

五權國中20名國一學生，在5天課程中，合作完成3艘透明獨木舟。（記者廖耀東攝）

參與的國一生說，「雖是第一次參加手作課程，很辛苦，坐上船那一刻，卻很有成就感！」（記者廖耀東攝）

1艘透明手工獨木舟重量達35公斤，全長360公分、寬95公分、深70公分，可坐兩名重量達70公斤以上的乘客。（記者廖耀東攝）

教育局副局長劉火欽、校長陳進卿到場見證下水典禮，象徵「夢想起航」！（記者廖耀東攝）