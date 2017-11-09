她排隊不耐煩講話超酸 男童這麼回、獲眾人掌聲

2017-11-09 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕網友日前至餐廳排隊用餐時，有一家人被後方客人酸說「有孩子怎麼不在家煮飯，浪費大家時間」，沒想到遭譏諷的男童竟以大方且有禮貌的方式回應，不僅讓出言譏嘲的婦人瞠目結舌，更受網友盛讚「家教很棒」。

網友在社群論壇「wetalk」發文指出，前天到板橋1間日式餐廳外排隊候位時，1對年約4旬的夫妻詢問服務生要等多久，在被告知前面還有2大2小的家庭在排隊，可能需要多等一會時，女客人便翻著白眼大聲酸說「就有人沒事愛帶小孩出來閒晃，在那邊浪費別人吃飯時間，怎麼自己回家煮一煮就好！小心讓小孩吃壞肚子啊」，讓現場氣氛完全凝結。

網友說，遭譏諷的家長未多做回應，反而是他們坐在一旁休息座，年約8、9歲的小孩聞言便即起身，走向剛酸完他的這名婦人身前說「阿姨好，你腳痠了的話我這邊位置給你坐，請你不要生氣」，有禮貌且謙遜的回應讓婦人頓時啞口無言，她丈夫見狀也連忙打著哈哈將她拉離現場。

那對夫妻離開後，小孩的媽媽就把他招來身邊稱讚很有禮貌，男童則回說「爸爸、媽媽跟老師都說做人最重要的就是禮貌，我覺得我只是做了我該做的事情」，令網友直呼敬佩，感嘆說「如果台灣有7成的父母都是這種家教，我相信整個社會一定更美好啊！」