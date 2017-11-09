中彰投苗簽公共工程廉能宣言 「他們」更搶鏡

台中市花博吉祥物與苗栗縣吉祥物都是石虎，加上南投彰化共5隻吉祥物相見歡。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-09 16:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今天舉行中彰投苗「簽署公共工程廉能宣言」活動，然而場外的4縣市5個吉祥物卻大搶風頭，尤其是台中市石虎家族的虎弟來虎最為活潑，與來自苗栗縣的吉祥物「貓裏喵」都是石虎一族，兩人「親戚相認」分外熱情，來虎還緊緊擁抱著貓裏喵，相當有趣。

台中市政府今天在市政大樓集會堂舉行「中彰投苗區域推動優質廉能透明治理-公共工程廉能高峰論壇」，台中市長林佳龍與來自彰化、南投、苗栗的官員，在中央官員見證下，共同簽署公共工程的廉能宣言，並吸引500多人參與論壇。

會場外則設置9大創新廉能展區，4縣市的吉祥物則紛紛出籠，除了台中市因應花博而生的石虎家族，由虎弟來虎代表家族出席，竟意外發現，苗栗縣的吉祥物也是石虎，而且是在兩年前就將石虎列為苗栗縣的吉祥物。

兩隻石虎相見，分外熱情，來虎比「貓裏喵」小隻，但比「貓裏喵」活潑，市長林佳龍與兩隻石虎「親戚」合照，「貓裏喵」乖乖站著，而來虎則是擺各種姿勢，逗得大家笑不停。

林佳龍表示，石虎只有中部地區才有，可在台中市、苗栗及南投看到，台中市的石虎家族跟苗栗縣的「貓裏喵」都是一家人。

此外，彰化縣的吉祥物是吉鹿花、南投的吉祥物是酷比熊，另一隻則是台中市政風室的陽光寶寶。

5隻吉祥物一起出現，讓會場外的志工及民眾為之瘋狂，紛紛搶拍照，大搶公共工程廉能高峰論壇的風采。

相關影音