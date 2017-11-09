有自己的停車場 雲科觀光夜市開幕

雲科夜市試營運，吸引近500攤商進駐。（圖由雲科夜市提供）

2017-11-09 16:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林再添一處夜市，緊臨雲林科技大學旁的雲科觀光夜市8日晚上盛大開幕，吸引近500家業者設攤，試營運的第一天，吸引滿滿人潮，唯瑕不掩瑜，民眾與攤商反映停車與入場動線有待改善；業者強調，夜市擁有自己的停車場是未來發展最大利基，交通指揮到位後，停車不是問題。

雲科觀光夜市面積廣達3公頃，每週三至週六營業，由於腹地極大，可提供1200個設攤單位，昨晚已吸引近500家業者進駐，佔700多餘單位，未來會持續招商，希望成為台灣中南部最大的夜市。

雲科觀光夜市管理員之一的林宏益表示，雲科夜市的攤商多來自台中、嘉義等地，最遠來自高雄，引進不同地區的特色小吃，讓雲林及斗六民眾有嚐鮮的感覺，第一次開市就吸引滿滿人潮，已達初步集市的效果。

林宏益也說，為吸引攤商進駐，夜市還提出「滿一送一」的優惠，業者週三前來擺攤，贈送週六免費設攤，希望讓一起打拚的攤商在起跑階段降低營運成本，與夜市幫忙承擔風險。

針對有攤商及民眾反映該為停車不易及夜市內動線不順做改善，林宏益則強調，雲科夜市擁有自己的停車場，其實停車比別的夜市方便，未來停車從台三線進夜市內的停車場，再由鎮南路出來，但因停車場路燈及交通導引標誌尚未完工，所以民眾覺得停車比較麻煩，未來交通指揮到位後，停車便利反而是雲科夜市最大的優勢。

由於夜市緊臨雲林科技大學，昨天夜市一開，就吸引大批學生前來嚐鮮；斗六市民代表賴瑪玲也與朋友前來關心，覺得夜市已有集市規模，但攤位還有擴充潛力，由於夜市空間大，逛起來很舒適，未來停車問題如果可以解決，發展潛力會更大。

林宏益也表示，為鼓勵攤商節能減碳，也鼓勵攤商多用LED燈，目前有近7成業者響應。

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