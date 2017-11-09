硬起來！欠費24萬「霸王車」被強制拖走

桃園市政府交通局、行政執行署桃園分署，強制拖走停在龜山區湖邊路的霸王車。（記者鄭淑婷攝）

2017-11-09 15:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］有車主長期霸占路邊停車格又不繳錢如同「毒瘤」，桃園市政府交通局統計，桃園市欠繳路邊停車費的車主，最大戶累積欠繳24萬元，車主長期將車停在龜山區湖邊路16號停車格，交通局、行政執行署桃園分署祭出專案，今天下午聯手將這輛「霸王車」查封、拖走。

交通局、桃園分署表示，這是桃園第一輛因積欠停車費被強制拖走的車輛，另也執行長期停在八德區停車格的欠費大戶，專案將持續進行。

交通局停車管理工程科科長魏光譽表示，這輛欠費最多的黑色轎車，從2013年開始累積第一張欠費停車單，之後陸續停在各處停車格，直到2014年停放於龜山區湖邊路16號停車格就沒再移動過，車輛登記在一間公司名下，但該公司早已在1997年就已廢止，車牌後來已經註銷。

黑色轎車擋風玻璃塞滿停車單，車輛外觀老舊且車內凌亂不堪，桃園分署執行官貼上封條後，直接將這輛「霸王車」拖走，桃園分署表示，日後會將這輛車法拍，所得用來清償執行費及欠費，不足的部分則持續對車主進行追繳，由於車主登記在公司名下，可找原公司負責人或是清算人。

交通局、桃園分署表示，將持續鎖定長期霸佔車位又欠費的車子進行強制拖吊，強制執行的目的除了追討欠費，最重要的是將路邊停車格的停車權還於民眾。

桃園市政府交通局、行政執行署桃園分署，強制拖走停在龜山區湖邊路的霸王車。（記者鄭淑婷攝）

桃園市政府交通局、行政執行署桃園分署，強制拖走停在龜山區湖邊路的霸王車。（記者鄭淑婷攝）