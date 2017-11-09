竹市「玉山圖書館」 虎林、科園國小雙雙啟用

新竹市第三座玉山圖書館在虎林國小啟用。（記者洪美秀攝）

2017-11-09 15:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市第三座「玉山圖書館」今天上午在虎林國小啟用，市長林智堅與玉山金控總經理黃男州共同見證，期許這項「玉山黃金種子計畫」為孩子們打開知識大門，結合竹市推動的新校園運動，讓學童們開心閱讀、快樂學習。

林智堅說，玉山黃金種子計畫具平衡區域落差功能，竹市繼港南國小、高峰國小後，虎林國小是第三座玉山圖書館，透過計畫推行，以亮麗繽紛的裝潢色彩，搭配全新的照明、視聽、書櫃及桌椅設備，讓校內1219名學生的閱讀環境升級，營造閱讀的溫馨氛圍讓孩子樂於進到圖書館，發掘知識、探索自我。

玉山志工基金會執行長黃男州表示，玉山黃金種子計畫結合社會資源，在偏鄉地區資源匱乏的小學打造夢想中的玉山圖書館，他說：「書本是孩子的翅膀，飛翔到任何想去的地方！」在孩子心中播下知識的種子，期待為來能連綴成一片森林，庇蔭更多需要照顧的人。

虎林國小學生也都很開心圖書館啟用，在悠揚的音樂表演中，學生們在圖書館內開心閱讀，直說感覺好棒。校長林啟誠說，虎林國小設有閱讀推動團隊，以「讓孩子的學習成為一種態度，讓閱讀像呼吸一樣自然」為目標，現在很多學生都喜歡往圖書館走動了。

教育處長李芳齡表示，虎林國小是竹市第3座，也是全國第122座玉山圖書館，期許這樣的圖書館陪伴孩子快樂成長，此外，科園國小也會在下午進行第4座玉山圖書館的啟用。