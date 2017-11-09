菸蒂不落地 新竹光華國中拍影片分享

新竹市光華國中九年20班學生參與綜合活動課程，挑戰「菸蒂不落地」計劃，學生到護城河撿菸蒂，且請路人簽署不丟菸蒂同意書，獲得回響，學生也將過程拍成影片並分享到網路平台，從中收穫滿滿。（記者洪美秀攝）

2017-11-09 15:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光華國中九年級學生這學期進行挑戰計畫，學生必須透過討論找出問題、再解決問題並要拍成影片分享成果，其中20班學生挑戰「菸蒂不落地」計畫，5日到市區護城河周邊撿菸蒂及呼籲民眾簽署不丟菸蒂和願意撿菸蒂的行動獲得回響，學生撿了300～400根菸蒂，獲得50多人簽署同意不丟菸蒂，此行動也影響家中有抽菸者認同，認為很有收穫。

光華國中九年20班學生黃奕崴、歐羿辰、楊宜恩、黃廖玉及李昀蓁對綜合課程老師王昱淇所提出的挑戰計畫認真思考，學生認為菸蒂不僅會造成環境髒亂，更有二手菸危害，其中菸也含有致癌物，他們決定挑戰「菸蒂不落地」計畫，上週日下午拿著夾子到市區護城河展開撿菸蒂行動，不到3小時，他們已撿了300～400根菸蒂。

在行動中，他們也書寫海報告知路人他們的訴求，同時請認同他們訴求的民眾簽名表達願意加入此行列，雖然有些人很冷漠，但多數民眾都表達願意簽名及加入撿菸蒂行動。

學生在撿菸蒂過程中也體驗到辛苦，學生黃廖玉說，她曾徒手撿菸蒂，結果被未熄滅的菸蒂燙到，有的則說用夾子不好撿菸蒂，有的說還有檳榔渣在菸蒂上，甚至還有煙盒亂丟的，每次彎腰撿菸蒂真的很辛苦。

後來學生把此經驗跟有抽菸的家人分享，也獲得家人認同與肯定，還承諾未來在外面抽菸絕不亂丟菸蒂，他們甚至想設計「個人菸蒂盒」，讓有抽菸習慣者能隨時放置抽過的菸蒂，減少對環境的污染。

校長宋雨親及老師王昱淇說，學生在挑戰過程中也遇到困難，但學生從中討論，扮演好小組中不同的角色，並將其拍成影片放在網路平台，雖不是很成熟，但已達到挑戰計畫目的，成功發現問題、解決問題及分享收穫。

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