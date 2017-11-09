橙柑蜜甜、啡常幸福 東山咖啡季週末見

2017東山咖啡季11日登場，地方各界邀請民眾走訪175咖啡公路。（記者王涵平攝）

2017-11-09 15:03

〔記者王涵平／台南報導〕2017東山咖啡季11日登場，邀請民眾走訪175咖啡公路，品嚐鮮採咖啡、椪柑、柳丁，感受橙柑蜜甜、啡常幸福的滋味。

咖啡紅了、椪柑綠了，種植歷史超過一甲子的東山咖啡與東山特產青皮椪柑，陸續開始採收，東山區農會今日邀請地方各界召開記者會，歡迎大家走訪東山，品嚐當季東山咖啡搭配椪柑、龍眼乾的絕佳風味。

東山農會總幹事余淑琴表示，東山咖啡從日治時期引進阿拉比卡品種種植，目前種植面積約50公頃，年產量約50公噸，占南市咖啡產量9成以上，隨著栽種管理及採收烘培技術進步，品質日益提高。

崁頭山咖啡農友郭俊宏、曾如楓與大鋤花間咖啡農友林俊吉今年獲得美國CQI精品級咖啡認證，南市議長賴美惠、議員張世賢等各界人士今日特別表達祝賀。

為了讓遊客更了解地方農產特色，咖啡季期間結合龍湖山生態園區及仙湖休閒農場，分別於11月11日至12月9日每週六、日推出農村體驗小旅行，相關訊息可電洽0932896974龍湖山李先生；仙湖休閒農場06-6863635。

今年延續製作年度生肖咖啡杯，在白色磁杯拓印雞年藝術文字，在東山農會咖啡文化館消費滿299並打卡即可免費獲贈1組，其他175公路咖啡店家也有類似兌換或贈送方式，詳情可洽詢各店家。