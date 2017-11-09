宜蘭通勤族更方便了 國道客運四城上車站啟用

2017-11-09 15:02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉四城地區，剛好位在宜蘭市與礁溪鄉的中間，民眾不論是要前往礁溪或宜蘭轉運站搭乘國道客運通勤都極為不便，在立委陳歐珀及礁溪鄉民代表吳秋玟等人的爭取下，國道客運四城上車站終於啟用，希望能造福地方的通勤族。

礁溪鄉四城地區位在宜蘭市與礁溪鄉之間，當地只有國道客運下車站，沒有上車站，民眾搭乘客運通勤極為不便，經民意代表爭取後，上車站正式啟用，不論平日或假日，民眾將可於站牌處招車搭乘。

陳歐珀指出，去年11月接獲民眾陳情，經過爭取後，四城站開始提供國道客運上車服務，讓有需要的旅客，不必再大老遠跑到礁溪或宜蘭轉乘。

陳歐珀表示，雪隧開通後，國道客運成為宜蘭人往返台北的舒適捷徑，自己也是國道客運的常客，如何為宜蘭人創造和維持一條安全快速回家的路，一直是長期以來問政的目標，他也強調，新設上車點後，未來將協調地方設置候車亭，讓長輩候車時不用風吹日曬雨淋。

吳秋玟表示，四城地區人口有持續成長中，現在提供這樣的服務後，讓民眾能更便利快速，也可減輕舟車勞頓之苦。

宜蘭縣政府建設處表示，上車站的候車亭興建，因涉及私有土地，有用地問題的爭議，會積極請公所協助與私有地地主協調，盡快設置候車亭。