台灣小姐喝咖啡 助建老憨兒養護院

2017-11-09 14:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾代表台灣參加國際選美比賽，獲得Natural Beauty單項獎的賴盈蒔，今年起擔任迦南身心障礙養護院親善大使，為了協助養護院補足新院經費缺口，賴盈蒔攜手在地咖啡業者，邀民眾一起穿上公益T恤，享咖啡店提供的9折優惠，用行動關懷清寒無依老憨兒。

賴盈蒔說，她在屏科大時設系研究所就讀時，才知道學校旁邊的養護院照顧了許多老憨兒，這些憨老家庭的困境與故事讓她感到鼻酸，所以希望協助媒合更多單位，一起關心這群無依老憨兒。

賴盈蒔說，位於屏東竹田車站前的夢幻玻璃屋咖啡店「大和頓物所」，近日在Instagram、臉書上引起打卡風潮，這處由75年歷史碾米廠改造而成的咖啡館，成功翻轉老屋凋零命運，並率先響應公益。

咖啡店經營者賴元豐說，迦南是全國少數單位願意照顧老憨兒的養護院，團隊希望盡一份社會責任，釋出優惠，邀更多喜歡喝咖啡、喜歡老建築的民眾一起響應公益，即日起至明年2月底，只要穿著碳布公益T恤到店內消費就享9折優惠，團隊也期待更多業者用同樣的方式支持養護院。

迦南表示，新建養護大樓即將在明年動工，總工程款需6820萬元，預計有80個床位，今年獲得台北瑋琳有限公司支持，以屏東插畫家碳布的可愛插圖推出T恤義賣，在地咖啡業者加入響應行列，希望集結更多愛心，補足1600萬元建院經費缺口。