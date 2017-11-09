未追繳廢棄車移置保管費 全民買單逾六百五十萬元

2017-11-09 14:53

〔記者蕭婷方／台北報導〕新黨議員潘懷宗今於市政總質詢時調閱資料指出，北市府未落實向廢棄車輛車主追繳移置及保管費，反由全民買單，一〇三年至今已逾六百五十萬元公帑，批市府是否變相鼓勵民眾不主動辦理報廢，而將廢棄車輛任意棄置。對此，市長柯文哲回應「這確實有問題」表示會開會改善。

潘懷宗調閱數據指出，據臺北市警察局一〇三起查報有牌廢棄車輛件數統計，至今累計一萬八千八百九十四件；廢棄自行車查報數也連年增長，自一〇三年八千多件，至一〇五年已超過一萬二千多件，今年才至十月底止，也超過十一萬件。

潘更指出，北市近四年機車未領回的比例高達九十八%，依北市廢棄車輛移置費及保管費收取標準計一〇三年至今移置費與保管費已累計逾六百五十萬元；車主只要不出現，車輛報廢也將由全民公帑支出，質疑市府變相鼓勵民眾不主動辦理報廢，而將廢棄車輛任意棄置。

對此，警察局長陳嘉昌回應，有牌車占領停車格，警察局會通報做限期清理，車主持續不來會送環保局作報廢；環保局長劉銘龍則說，廢棄汽機車每年委由業者處理，年收有三百多萬。不過潘懷宗指出，委外業者收入非流入市庫，金流不同。

市長柯文哲旋即答，這一看就是問題，汽機車拖吊，應該打電話問車主要不要，會要求處理。