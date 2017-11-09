熱死人啦！今年是非聖嬰現象中最溫暖的一年

2017-11-09 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）於本週一發表年度「全球氣候狀況」（State of the Global Climate）報告顯示，「排除聖嬰現象的話，2017年將是自有天氣紀錄以來最炎熱的一年。」

報告中提到，2017年1月到9月的全球平均溫度比工業時期高了11.1°C；目前最熱的三年，包括2015年、2016年、2017年。2016年因為聖嬰現象影響是最溫暖排行中的第一名；第二名則是2017年、第三名2015年。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas），在波昂氣候峰會上提到：「這是因為長期氣候變暖的長期趨勢，我們經歷異常氣候現象，像是亞洲地區的氣溫高達攝氏50度，在加勒比海、大西洋、愛爾蘭等區域接連出現颶風；在東非有嚴重的乾旱以及數百萬人遭受到毀滅性的季風、洪災天氣現象。」

塔拉斯強調：「自從有了天氣記錄以來，大氣層的二氧化碳濃度現今已達到每100萬個顆粒中超過403個顆粒（ppm）的最高紀錄」，今年WMO的報告更指出，海平面上升及海洋酸化等現象持續發生；北極海洋覆蓋率仍然低於平均值，而以往穩定的南極海冰的範圍已經幾乎要創新低點。

根據《德國之聲》報導，世界氣象組織關於氣候變暖的報告，提醒人們必須盡快採取行動，防止氣候災難加劇的一個警告。此次聯合國氣候大會敘利亞已經簽署《巴黎協定》；聯合國成員中僅剩下美國不願意加入協定，美國總統川普表示將於2020年退出《巴黎協定》。