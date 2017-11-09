民進黨推便當 新菜色傳承客家文化

2017-11-09 14:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨客家部今於圓山飯店舉行「尋味─木盒裡的客家鄉味」客家便當表演賽暨發表會，公布民進黨、青年主廚與技職學員送給台灣客家的新菜色。會中邀請客家國宴主廚邱寶郎、世界旅遊專家溫士凱與民進黨秘書長洪耀福擔任評審，同時也邀請20位青年客家文創領袖與媒體代表擔任評選員，在表演賽與發表會評選出「票選最佳客家便當」與「DPP客家便當」。

民進黨秘書長洪耀福致詞表示，客家菜是台灣很重要的資產，他也自嘲看到身材就知道愛吃、敢吃、能吃，而吃裡面對客家菜情有獨鍾。總統蔡英文選舉前力推浪漫台三線，執政後更給予客委會很大支持，編了非常多預算，計畫已在客委會大力推動下進行中，

洪耀福也說，在浪漫台三線中，客家美食是其中很重要的一部份，飲食文化非常重要；客家女兒蔡總統當總統，客家菜也是國家的菜，今天客家部推動客家美食非常有意義。

五星級飯店主廚彭俊傑表示，他是用西方料理的思維，擦撞傳統的客家食材，所以他帶領的團隊端出客家小炒義大利麵、松坂豬佐義大利陳年油醋汁、哈克菜脯乳酪歐姆蛋、苦瓜腐乳奶油燒與客家婆菜佐金桔檸檬。

國際主廚陳麒文則說，他是用簡約、精準的手法來結合台菜與客家，因此他帶領的團隊端出客家懷石拌飯、客家紅糟唐揚雞、香炒菜脯蛋皮魚捲、客家柿餅菜包粿與塔香茄盅。

民進黨客家部主任鄭朝方表示，台灣的美食聞名世界，客家美食也包含其中，民進黨最大的責任就是協助客家青年尋找家鄉味，透過客家便當讓年輕世代更加認同客家，讓其他族群的人愛上客家，讓客家文化得以傳承。