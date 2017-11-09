落實聽障友善環境 政府推四大創新作為

2017-11-09 14:04

〔記者陳宜加／台北報導〕聽障者消費時常面臨不友善環境，為保障權益，消保處協調各主管機關，已逐步落實各項友善措施，健保給付人工電子耳以利生活，同時開始提供友善旅遊住宿資訊、友善金融與保險環境等，未來則將持續推動生活各項服務加入手語。

消保處參議廖世机表示，為維護並增進聽障者消費權益，去年底主動召開公民會談，就聽障者消費經驗與友善消費環境，由聽障者提供建議，經反映主要難題為語音確認困難、資訊提供不友善、聽障輔具金額過高與醫療保險公平性等。

他說，消保處除督促各機關落實現行各項友善措施，包括提供手機簡訊、電子看板、點餐叫號螢幕、現場臨櫃專人服務等；針對輔具金額過高等複雜議題，則要求各相關主管機關研議推動各項創新作為，如今一年過去，已有相當成果。

消保處指出，衛福部健保署自今年七月一日起，凡十八歲以下、兩耳聽損大於九十分貝者，人工電子耳納入健保給付，利於聽障者日常生活。交通部觀光局並請協助調查可以提供聽障無障礙服務項目的合法旅宿業者，提供聽障者查詢。

金管會則要求各金融同業公會訂定「金融友善服務準則」，提供無障礙措施，例如線上服務、電子郵件、簡訊等；保險業也不因保戶為聽障而要求增加保費。

而為解決聽障者申辦信用卡或貸款時，無法以語音進行資料確認的問題，金管會已函請銀行公會，促請銀行提供聽障者得以網路方式，辦理信用卡開卡與掛失服務，並可由聽障者自行選擇書面、簡訊、電子郵件等合適的核貸通知方式。

廖世机強調，各項創新作為均貼近聽障者實際需求，未來將持續推動生活各面向加入手語服務，讓聽障者生活「有愛無礙」。消保處也說，將持續督促主管機關積極落實各項聽障友善措施並加強宣導，營造對聽障者更友善的消費環境。

此外，消保處提醒，若聽障者生活中發生消費糾紛，可以利用消保處建置的「線上申訴」系統，不須透過電話就可進行消費申訴，以維護自身權益。