聯手悠遊卡 義美開放百元以下零錢加值

2017-11-09 13:51

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司與義美食品公司合作，今天上午舉辦聯合記者會，宣布義美已成為首家於超市通路，開放悠遊卡「100元以下零錢加值」服務的合作夥伴，民眾可在義美門市將身上的多餘零錢都存於悠遊卡內，兩家公司也聯手做公益，若持兩者合作發行的「義美食尚會員卡」，在義美門市單筆扣款滿300元，義美與悠遊卡就會共同捐贈6元給消基會食安基金。

悠遊卡公司表示，過去在便利商店等通路做悠遊卡的現金加值受限於金額要達100元以上，因此無法徹底解決零錢問題，204為了響應央行「硬幣加值電子票證」政策，今天起在義美所有門市提供「零錢加值」悠遊卡的服務，不限定金額皆可輕鬆加值零負擔，方便卡友將小額零錢儲值於悠遊卡中，可增加使用上的便利性。

此外，悠遊卡於11月9日至12月31日期間，也邀請義美會員一齊為食安加油，凡持「義美食尚悠遊卡」會員於義美門市持卡消費扣款滿300元，悠遊卡公司與義美將合捐6元予消基會「食安基金」。

另於11月9日11月30日止，凡申辦「義美食尚悠遊卡」，即享「義美好禮三選一」優惠，持一代卡升級義美食尚悠遊卡再加贈「烘黃豆或烘黑豆一包」！開卡成功三個月內，於義美門市持卡扣款滿百再享紅利點數兩倍送。