安親班錯送小孩到超商 店員報警竟遭辱罵

2017-11-09 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕安親班等不到媽媽接送放學，便把小孩送至便利商店安置，小孩的母親知道情況後，竟打去飆罵當班女店員要她叫計程車送孩子回家。由於無法驗證對方身分，店員堅持報警處理，沒想到孩童的母親越罵越兇，令她不禁也動了怒，並將過程po上網請網友評理。

這名女店員將經過分享至臉書社團「爆料公社」指出，事發當日，該名孩童被送至超商後就在店內待了很久，直到安親班通知其母，孩子的媽媽才打電話來找人。她說，媽媽認為店員沒有關心孩子，接著更破口大罵，「罵得超級難聽，可以提告那種」。

孩子的母親要店員負責，要求她叫計程車陪同孩子回家，她聞言立即答應，但強調會報警處理。結果，該名母親的朋友到場要接小孩，由於無法驗證其身分，店員堅持要等到警方到場，不料，孩子的母親這時再度抓狂，打電話對她第2度飆罵。

該名女店員不滿地表示，「今天的最源頭，是您這位母親和安親班的問題，為何要牽怒於我」，「而且妳小孩每天都會來這裡久坐，依照妳這位媽媽的意思，是否以後一來就請警察帶走嗎？」

對此，網友們紛紛留言說「台灣最萬能的行業就是超商店員了，結帳、泡咖啡、賣手搖、顧小孩等等...」、「請安親班送警察局就好了，您那邊也不是幼兒園，您說是吧？」、「真糟糕的媽媽」、「媽媽一直遲接，弄到安親班也不爽了」、「安親班也很有問題耶！怎可以小孩隨便丟超商！」。