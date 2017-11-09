全國舞蹈賽 基隆市初賽出爐

全國舞蹈比賽基隆市初賽，信義國小表演古典舞《小蓮兒》獲得特優。（記者俞肇福攝）

2017-11-09 13:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕全國舞蹈比賽基隆市初賽登場，共計參賽個人組37人、團體組13隊，學生人數共計234人次，各校團隊與學生無不使出渾身解數，希望爭取明年全國舞蹈賽的入場門票；比賽結果共選出9隊個人組、12隊團體組選手，代表本市角逐明年春天舉辦的全國賽。

獲得特優的舞蹈團隊中，包括安樂國小的民俗舞《賀新春》、信義國小古典舞《小蓮兒》、成功國中現代舞《共生之間》3支隊伍，均由楓香舞蹈教室孫翠玲老師指導，成績斐然。

全國學生舞蹈比賽基隆市初賽，競賽項目計有古典舞、現代舞、民俗舞共3項，各項目分為國小、國中及高中職之個人及團體組進行比賽。

個人組代表分別為：（古典舞）國小組、仁愛國小黃宇忻、國中組建德國中楊詩涵、高中職組二信高中紀媛，（民俗舞）國小組、仁愛國小陳家誼、國中組建德國中郭家琦、高中職組二信高中紀媛（現代舞）國小組、仁愛國小陳家誼、國中組建德國中郭家琦、高中職組聖心高中林冠妤。

團體組由仁愛國小、信義國小、八斗國小、深美國小、安樂國小、建德國中、成功國中、八斗高中、二信高中、培德工家代表參加。

全國舞蹈比賽基隆市初賽，成功國中演出的現代舞《共生之間》，獲得特優。（記者俞肇福攝）