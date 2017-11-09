法官投書痛罵行政機關失職 讓雲林人「吃飯攪沙」

雲林地方法院官王子榮痛罵行政機關失職才讓雲林人「吃飯配沙塵」。（記者廖淑玲攝）

2017-11-09 14:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「人家是吃飯配滷蛋，濁水溪沿岸……的居民則是吃飯配沙塵，土跟苦一起往肚子吞」，雲林縣地方法院法官王子榮向媒體投書，直指雲林人「吃飯攪沙」是行政機關失職怠惰，讓他實在看不下去。

99年調任雲林地方法院服務的法官王子榮以「一場風飛沙，雲林官場現形記」為題投書，指出雲林縣內近來民怨四起，原因是東北季風帶來濁水溪的揚塵，今年情況加劇，不僅居家環境都被塵土覆蓋，在校學生也因空氣一片混濁取消戶外活動。

王子榮今天說，這場風飛沙吹起滿天揚塵，日常生活與居民健康都大受影響，更凸顯出雲林縣政府進退失據，官場上的失能窘境現形，尤其針對縣府回應是「汛期短、雨量少、氣候難以掌握」等說辭，連他都難以接受。

王子榮以氣候極端不是新鮮事，東北季風引起濁水溪揚塵更是每年進入秋冬後必定發生的現象，縣府一味乞求中央政府伸出援手，暴露出行政機關的失職與怠惰。

他更質問縣府對於濁水溪揚塵的治理方式有無每年檢討？並追蹤採取的手段是否有助於降低揚塵？有無蒐集沿岸居民每年的意見？有無給予降低身體健康影響的衛教措施？有無建立沿岸揚塵預警系統的SOP？不是問題一來變成縣府、鄉鎮公所、水利署等政府部門，你看我、我看你毫無作為，任由民怨求訴無門。

王子榮強調，民主政治是責任政治，而國家資源有限、行政任務無限，捉襟見肘是常態，但「三分天注定、七分靠打拼」，與其怨天怨地、怨命運怨社會，不如盤點既有資源做好每年河川治理效果的後續控管，而不是只在媒體上看到縣長跑著一個又一個的剪綵行程。

西螺大橋旁風沙滾滾，卻讓濁水溪沿線民眾吃足苦頭。（記者廖淑玲攝）