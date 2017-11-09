洗牙後牙齒痠痛、敏感 高雄某診所遭檢舉雇助理幫人洗牙

2017-11-09 13:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高市新興區某牙醫診所遭檢舉涉嫌僱用牙醫助理為人洗牙，民眾指控之前被這名牙助洗牙後，牙齒出現痠痛、敏感，衛生局今表示也接獲檢舉，透過檢舉影片疑似違反醫師法的相關規定，將報請檢察官偵辦。

遭指控診所負責人黃姓醫師受訪表示，診所內牙科助理是在教導民眾如何刷牙、使用牙線與牙間刷，絕對沒有讓助理幫病人洗牙。

有網友在「爆料公社」PO影片，指一名護理人員違法從事洗牙醫療行為，之前被這名牙助洗完後造成琺瑯質不可逆危害現象，牙齒愈冷愈熱、痠痛敏感，請大家慎選牙醫診所。

高市衛生局醫政科長莊輝同表示，這間牙醫診所，只有一名男性黃姓醫師執業，而影片中被指控為人洗牙的是女性，且從影片中動作來看，不像是在進行衛教，疑似從事醫療業務，全案將移送檢調偵辦。

牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷醫師也說，洗牙是醫療行為，必須牙醫師才能執行的醫療業務，利用超音波洗牙，若角度使用不當，會造成牙齒琺瑯質不平整，導致牙結石與牙菌斑堆積，牙齒有可能更痠痛。

衛生局指，「依醫師法」規定，非醫師證照卻從事醫療行為可處6個月至5年有期徒期，得併科30萬至150萬元。聘僱密醫可處10萬至50萬元罰款，併處限制執業範圍、停業處分1個月以上1年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。