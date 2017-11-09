蘇小夢金工創作展 葫蘆墩文化中心展出至12月10日止

蘇小夢與其金工作品「蕨類-附生」。（記者歐素美攝）

2017-11-09 13:11

〔記者歐素美／台中報導〕堅硬金屬鋼絲也能轉化為纖柔細緻的擬真花卉！「蘇小夢金工創作展」今天起至12月10日在台中市葫蘆墩文化中心展出。蘇小夢將東方文化與美學特質注入當代金工創作，融鑄出金屬藝術的創新思維，建構獨一無二的形體雕塑藝術。

葫蘆墩文化中心指出，蘇小夢的金工創作歷程是一條轉折與意外的道路，有一次她接觸到金屬工藝的製作及媒材特性，對此產生濃厚興趣，決定進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所進修，學成後即展開專業藝術創作，作品曾獲得國家工藝獎及編織工藝獎的肯定。

蘇小夢以麻花編織、縷空組合的多變造型為創作特色，並結合多媒材，運用鋁線、不銹鋼線勾織法彎曲纏繞出自然想像的形貌，展現對生命成長和時間流逝的體悟。另以大面白牆為畫面，鋪置紅銅鍛敲的群聚手形，對應下方圓形蛋體，傳達保護及孕育生命的意象。

展覽主題「擬花」，寓意如花般怒開綻放，透過光影虛實變化涵蘊生命的循環及能量，不畏時空限制消蝕的珍貴價值；「牡丹項飾」系列，則將中國傳統項飾賦予豐富色彩，轉化為充滿自然生機的獨特造型語彙。

蘇小夢將旺盛藝術能力發揮在金工藝術生活化的應用方面，如「蕨類-附生」的植物形象別針、手環與髮飾，與法國餐廳合作開發以銀和珍珠為材質創作一系列美感獨具的金工家飾，讓觀者欣賞到金工藝術的當代風景。