馬公停車格12月11日起收費 初期打7折

澎湖縣政府自12月11日起，將實施停車格收費。（記者劉禹慶攝）

2017-11-09 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首善之區馬公市街道，為早期日治時代規劃，因此較為狹窄，平日就一位難求，觀光旺季更是搶破頭；澎湖縣政府為有效改善市容，並符合「使用者付費」原則，將自12月11日起正式實施收費制度，初期並採7折收費。

由於馬公市區較為狹窄，又是觀光鬧區，雖然澎湖縣政府公有停車場，包括縣府、中正國小、文光國中等3座地下停車場採收費制外，其他之公有停車場（路外、路邊）都免收費，因此長期被佔用，還有些是特定營業業者，導致有需要的民眾停車位難找等亂象，引發不少民怨。

雖然澎湖縣政府多次計畫新闢停車場，但向中央爭取經費時，屢遭中央要求建立使用者付費機制，縣府在考量解決亂象、提供充裕停車位等前提下，擬定路外及路邊停車收費辦法，日前已完成委外招標及簽約等程序。縣長陳光復表示，因應時空環境變遷，民眾應有「使用者付費」觀念，這也是公平正義社會應有的基本原則。

建設處表示，收費範圍為馬公市陽明路以南、同和路以西之市區、光復路延伸至三多路止，範圍內劃有停車格與編號者以及周邊停車場都納入收費；收費時段為10小時（上午9時至下午7時止）；收費標準為小客（貨）車20元/1小時。初期將以7折優惠進行收費，107年3月1日起恢復正常收費標準。

縣府鼓勵民眾可採預繳方式辦理繳費，預繳金額每筆以1000元為計價單位，並額外享有20%優惠（即預繳1000元，可扣款至1200元）。