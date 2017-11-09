王品盃托盤大賽 永平工商拿下2金1銀1銅與團體精神獎

永平工商餐飲科學生們參加「王品盃托盤大賽」贏回傲人成績。（記者周敏鴻攝）

2017-11-09 12:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商學生們組隊參加「王品盃托盤大賽」，贏回2金、1銀、1銅與團體精神獎，林郁珍、吳欣樺、唐煒鈞、林淯培等4人組隊贏得的金牌獎，更是7座金牌獎中的第1名，他們說，全靠每天苦練，才能拿到好成績。

王品盃托盤大賽被視為餐飲界重要的餐飲外場服務人員競賽之一，今年吸引全國各大專、高中職與社會組的餐飲相關人才，組成177支隊伍參賽，其中包括永平工商餐飲科學生們所組成的8支隊伍。

比賽內容包括托盤接力、上餐禮儀等，考驗參賽者的托盤姿勢、行進儀態、行進平穩度、上餐過程中的眼神接觸等，指導老師傅淑玲說，學生們每天要花數個小時撐起裝盛著重物的托盤，過程中還要講究美姿美儀，非常辛苦，但他們每天回家仍會自主進行「核心訓練」，以加強自己的肌耐力，才能在比賽中展現出最佳狀態。

除林郁珍、吳欣樺、唐煒鈞、林淯培贏得金牌獎第一名外，另一隊金牌獎得主是邱德翔、蔡鎮渝、梁凱富、吳章平，還有銀牌獎莊彗坊、孫玉婷、葉依庭、王虹勻，以及同時贏得銅牌獎與最佳團隊精神獎的施君明、邱緹妃、葉誌凱、鄭琳君。

林淯培分享，使用托盤是餐廳外場服務非常重要的一環，要穩穩使用托盤將水瓶、水杯等重物送上餐桌，首要關鍵就是物品配重要均衡，否則托盤可能一上手就會翻倒，緊接著就要靠身體的平衡與穩定，全程都需集中精神，否則就可能犯錯而摔破水杯等物品。

永平工商餐飲科學生唐煒鈞（前）等人組隊參加「王品盃托盤大賽」贏回金牌獎第一名。（記者周敏鴻攝）