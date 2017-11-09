屏東粄條文化節11日起登場 來嚐美食聽音樂

屏東縣長潘孟安（中）和吳鳳（右三）一起製作粄條。（記者羅欣貞攝）

2017-11-09 12:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2017屏東粄條文化節將於11月11、12日在屏東公園登場，除有在地20家業者每日提供6000份創意粄條美食免費試吃外，現場還有客家產業展售、音樂表演及客庄旅遊行程，縣府邀請全國民眾一起來吃美食、聽音樂、遊屏東，體驗不一樣的常民美食及多元文化。

縣府今年邀請最愛玩客吳鳳擔任活動代言人，希望將屏東客家粄條文化介紹給更多外國友人，屏東縣長潘孟安今天（9日）還與吳鳳共同製作面帕粄，讓民眾了解粄條製作過程與屏東的米食文化。

潘孟安表示，粄條是街頭巷弄的庶民美食，縣府為彰顯地方特色美食，從104年開始，特別將客家人的「面帕粄」、閩南人的「粿仔」與新住民的「河粉」，結合為屏東「粄條3兄弟」，透過不同料理方式，將不同米食文化發揚光大；今年粄條文化節將在地傳統美食及庶民米食文化重新包裝，融入不同文化，讓客家元素及屏東在地食材自然融入料理中，除傳承發揚客家文化，也要帶動相關產業再提升。

屏縣府客家事務處表示，兩天活動每日上午11點、下午2點及3點3個時段，將有來自屏東在地20家業者端上好料，提供6000份美食試吃，包括古早味粄條、米苔目、粄食點心，還有充滿異國風的越式河粉、米線，以及創意米食料理：果醋鮮果甜口露、客粄印象歐姆蛋捲及屏東火龍果苔目香草奶凍等。

此外，活動期間有打幫你樂團、東森幼幼家族、客家藝文展演及客家原創音樂大聲響決賽等節目；「粄食老歌卡拉ok」完整呈現傳統粄條的製作流程，讓大家回味古早時光，民眾可以現場看到傳統的稻米打穀機、體驗石磨磨米漿的趣味、以及復古風情的古早味廚房，同時還有麻糬、面帕粄親子DIY，活動內容可查詢FB專頁。