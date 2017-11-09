北市法務局發消費警訊 公布無故不到場協商業者名單

2017-11-09 12:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為有效解決消費爭議，台北市消保官會通知被申訴的業者出席協商會議。今上午北市法務局公布今年第3季無故未到場業者列表，學善文理短期補習班（劉毅補習班） 無故缺席3次最多，其他如遊戲橘子、永慶房屋、星聚點文創、新加坡拍拖公司（Paktor）等知名業者，也名列無故未到場協商清單之中。另外，因網購交易糾紛，經消保官通知卻未出席之賣家，以在樂購蝦皮網路平台交易，計有11位賣家未出席為最高。

北市法務局上午同時發布7月至9月線上購物消費警訊，包含puma、進口無扇葉電風扇家用落地扇、AMOMA.com、position-easy、Beats 耳機 、歡唱 app、present-offer、Gotogate等6家網路購物業者未於網站上提供聯絡資訊，呼籲消費者至該等網站購物時，注意相關權益，避免發生爭議時無從聯繫該業者協商。

法務局表示，網路購物具有極大便利性，但應慎選網路交易對象，建議選擇具有第三方支付服務的網購平台購物，透過資金暫留機制，獲得保障，並避免透過臉書、LINE等非網購平台私訊購買。

若消費者使用貨到付 款方式交易，遇交易糾紛且無賣家聯絡資訊時，可先通知物流業者停止交付貨款與賣家，請求其退款，並提起消費爭議申訴。