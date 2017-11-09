加入在地天燈、礦工意象 平溪消防分隊新廳舍啟用

平溪消防分隊新廳舍與在地天燈、礦工意象連結，相當繽紛討喜。（記者林欣漢攝）

2017-11-09 12:29

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市消防局斥資近5000萬元，於平溪國中旁建置平溪分隊新廳舍，今天舉行啟用典禮，新廳舍與平溪在地天燈、礦工意象連結，相當繽紛討喜，副市長侯友宜與地方民代仕紳一同歡喜見證，侯友宜盛讚新廳舍是「守護安全的新里程碑」。

消防局指出，平溪分隊原位於平溪老街上，道路狹窄加上人潮多，對救災救難分秒必爭的消防車輛是一大考驗，加上屋齡老舊、使用空間嚴重不足，無法因應觀光人潮增加的潛在救災需求，經地方民代仕紳極力爭取，獲財政部國有財產署、林務局等國有土地無償撥用，於平溪區靜安路二段289號興建地上4層、總樓地板面積1117平方公尺的新廳舍。

消防局今天中午舉行平溪分隊新建工程落成典禮，侯友宜致詞表示，天燈近年為平溪帶來經濟及繁榮，但也產生髒亂、火災等壓力，有打火弟兄扮演守護安全的角色及使命，對民眾非常重要，新廳舍是守護安全的新里程碑，大家一同手連手、心連心，共創平溪的繁榮圓滿。

消防局表示，包括平溪分隊在內，已完成全市18處消防老舊廳舍改善，目前有竹圍、大埔2處分隊正在興建中，另外，還有中和、國光、石門等分隊在規劃中，全新的消防廳舍展現市府對地方安全的重視，也讓民眾於生活中加強防災、減災觀念，提供安居、安全、安心的居住環境。