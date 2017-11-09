無良業者污染後勁溪 最重可罰2千萬元

2017-11-09 12:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市後勁溪近來濁度升高，市府環保局昨日揪出上游億炬實業股份有限公司未將洗車廢水妥善收集，致廢水逕排廠外污染後勁溪，當場要求業者停止排放，待水質檢驗報告出爐後，最高可重罰2千萬元。

自今年7月起，高市後勁溪仁武橋附近懸浮固體（SS）濃度升高達125ppm，雖然8、9月有下降趨勢，但仍偏高至70.6ppm，10月又升高達106 ppm，市府環保局加強沿線列管事業稽查。

環保局查獲仁武區的億炬實業股份有限公司，屬於水泥業堆置土石方，領有廢水貯留許可，應將所產出的相關廢污水貯留後，進行廠內回收再利用，但該公司未將主要的洗車廢水妥善收集，竟直接排放到廠外水溝而流入後勁溪。

由於洗車廢水含沙量高，未經處理直接排放，造成後勁溪懸浮固體（SS）濃度升高，形成污染，環保局當場要求業者停止排放。

環保局依違反水污染防治法第7條水質未達標準、第14條沒有排放許可，及第28條故障沒有報備規定舉發，水質分析結果預計一週出爐，將可依水污法第40條開罰6萬至2千萬元。

環保局長蔡孟裕重申，事業應依許可內容執行水污染防治措施，並落實水處理設施的操作，不應將未經處理的廢水直接排放，如經查獲將依水污染防治法裁罰，最重可罰2千萬元。