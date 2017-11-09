南市交通寧靜區 宣導有一套

正興街是熱門觀光路帶，宣導重點區。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-09 12:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了宣導禮讓行人路權，南市交通局前進5大交通寧靜區鄰近的學校、鄰里、商圈展開「交通安全我最行」巡迴宣導活動，以校園演講、設攤宣導等方式，直接面對面傳達正確道安觀念，更爲國小學童量身打造「勇闖黑森林」兒童劇，透過劇團精彩有趣表演，向校園傳達交通寧靜區「限速30、禁鳴喇叭」的概念。

南市交通寧靜區目前以「3城慢遊」的安平-熱蘭遮城、赤嵌-普羅民遮城、成功大學-大學城為核心，5大交通寧靜區包括安平樹屋（古堡街部分路段）、安平老街（國勝路、中興街、效忠街、延平街、觀音街部分路段）、赤崁樓（新美街、赤嵌街、赤嵌東街、永福路部分路段）、國華街與正興街部分路段、成功大學（育樂街、大學路部分路段）。

交通局局長林炎成表示，今年度以「3城慢遊」區域為基礎，5大交通寧靜區已正式上路，該局動員多管齊下進行各項宣導行銷活動，除製作動漫短片、公車車窗廣告、廣播、網路行銷活動外，以更直接面對群眾方式規劃前進多所校園，以及深入鄰里與商圈（正興商圈、安平商圈）等人潮聚集處巡迴宣導，辦有獎徵答活動，部份場次邀請「蘋果劇團」表演「勇闖黑森林」兒童劇，讓校園師生與民眾在戲劇與遊戲中學習交通寧靜區小知識。

交通局表示，現正舉辦網路行銷活動，民眾加入T-Bike臉書粉絲團，就可掌握活動最新動態及了解交通寧靜區新知與各項好康。