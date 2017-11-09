阿基師前進校園 分享月子料理撇步

育達科大聘任阿基師為學校餐飲職業訓練與廚藝技術課程顧問。（育達科大提供）

2017-11-09 12:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕名廚阿基師日前到位於苗栗縣造橋鄉的育達科技大學，分享月子烹飪料理祕訣。阿基師表示，苗栗各鄉鎮盛產豐富食材，如大湖老薑、公館紅棗、三義茶油、造橋南瓜等，都很適合月子料理使用，「只要善用食材的原汁原味，就可獲得很好的滋補效果」。講座後也與民眾互動對談，分享各種料理撇步，受到現場師生及民眾熱烈歡迎。

育達科大校長黃榮鵬表示，校方面對少子化及高齡化的人口趨勢，掌握許多家庭需要更多產後月子照護及幼兒托育的服務，因此在系所設置及專業訓練教室都有足夠軟硬體設備，培育專業產後照顧及幼托等人才。

育達推廣中心主任李聖賢也說，將聘請阿基師擔任餐飲職業訓練與廚藝技術課程總顧問，希望未來在阿基師的指導下，能夠逐步開發出精緻月子餐飲及月子秘書的訓練課程。推廣中心後續也將在12月19日於台北推廣教學據點舉辦第二場｢阿基師培育達人｣金牌大師講座，邀請民眾一同學做月子餐。

育達科大校長黃榮鵬邀請阿基師於學校紀念服上簽名留念。（育達科大提供）