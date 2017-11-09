20年後重逢 寄養父母與寄養孩子相擁泣

2017-11-09 12:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕住在台中的林靜玫今天（9日）到屏東家扶中心「尋親」，表示想找20年前照顧過她的寄養父母，社工翻找泛黃的表單，找出民國86年照顧她的寄養父母是張鴻祺、郭巾錦夫婦，隨即帶著林靜玫到張家，3人見面忍不住相擁而泣。

29歲的林靜玫說，曾經3次從台中南下屏東，憑著20年前的記憶，怎麼樣也找不到寄養父母的住處，每次都掉著眼淚回台中，這次透過家扶協助終於圓夢。

在屏東家扶社工督導黃淑玲的陪同下，林靜玫重回寄養家庭，一見到張鴻祺、郭巾錦夫婦，3人相擁流下感動眼淚，林靜玫跪著向寄養父母說「謝謝你們照顧我，沒有你們就沒有現在的我」。

林靜玫說，離開寄養家庭後，她幾乎是自己長大，生活中遇到難過、挫折時，就會想起寄養父母曾經對她說過的話、給她的擁抱。

寄養爸爸張鴻祺說，林靜玫小時候很愛吹笛子，很愛撒嬌；寄養媽媽郭巾錦指著2樓的窗台說，林靜玫每天都坐在那裡吹笛子。

黃淑玲表示，資料上寫著林靜玫當年來自單親家庭，母親無力撫養3名子女，故委由屏東縣政府寄養安置。當時林靜玫與2個姊姊分別安置在3個寄養家庭，寄養2年，後由生母帶回照顧。

今年是張鴻祺、郭巾錦擔任寄養家庭20年，本月11日將接受屏東縣政府表揚，在這個時候，林靜玫透過屏東家扶找到寄養父母，讓張鴻祺、郭巾錦任寄養家庭20週年更具紀念意義。