來學越南話！ 圳堵國小推廣新住民學生母語好棒棒

2017-11-09 11:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區圳堵國小新住民子女佔15％，校方這學期開始試辦新住民語文教學，由新住民陳氏士擔任講師，讓3到6年級新住民學童，有機會學到媽媽的語言-越南語。

圳堵國小校長蔡宗信表示，12年國民基本教育課程綱要總綱，將新住民語文列入「語文」領域，以東南亞國家語文為主，國小學生將從本土語文及新住民語文中，依其需求任選1種必修，每週1節。該校從本學期開始試辦新住民語文教學，以越南語為主，由新住民語文教學支援工作人員陳氏士擔任講師，教導3至6年級新住民學生，讓新住民子女有機會接觸母語課程。

圳堵國小從9月開始上課至今，學童已能從問好、問早的基本禮貌，到了解家人稱謂表達感情，並從怯生生地開口念讀到大聲，還能合唱越南童謠，已有學生詢問老師第一冊學習結束後，還可以繼續學習嗎？

校方為了解越南語教師教學成效，安排2次觀課，發現陳氏士不但自製有聲簡報、轉轉樂、翻翻樂、擲骰子等多元教材，並規劃短劇表演、童謠演唱等，讓學生將所學運用於生活中；陳氏士說，每次上課，學生都會大聲用越南語問早，燃起她的教學熱誠，就算沒有鐘點費，再多上幾堂課也願意。

蔡宗信說，圳堵國小新住民子女約占全校的15％，以越南籍最多，因不同家庭背景有不同的教養方式及學習習慣，溝通的落差也產生學習落差，希望透過多元文化教育融入各領域教學，讓親師生理解彼此的異同，進而彼此尊重、團結合作，找到每位學生的生命亮點。