波麗士天使出手 迷途少年重返跑道

2017-11-09 11:50

〔記者王涵平／台南報導〕曾是短跑健將的14歲小宇，一度因肺疾自暴自棄，與不良少年廝混，南市少年隊啟動波麗士天使專案進行關懷，小宇終於遠離不良團體，重返跑道，培養其他正當興趣。

小宇曾是國中短跑健將，奪下無數獎牌，也是校園風雲人物，未料在某次例行練習中，小宇發現體力越來越差，連簡單的慢跑都喘個不停，教練帶去醫院檢查之後，發現肺部染疾，此後再也不能參加激烈的短跑競賽。

診斷結果讓小宇不能再從事最愛的短跑，面對晴天霹靂打擊，小宇開始自暴自棄、時常輟學，對於學校師長關懷拒於千里，在自卑和孤獨心理下，逐漸與不良少年團體廝混，吸毒、討債、圍事等行為，小宇從風雲人物變成大家頭痛的對象。

南市少年警察隊獲通報後啟動「波麗士天使專案」，每日派員督促小宇正常上課，假日時段則由天使志工接手實施關懷輔導，但血氣方剛的小宇根本不受束縛，一開始就排斥抗拒，經專案人員剛柔並濟，小宇慢慢打開心房，雖然因愛面子，會擺出一副撲克臉，但已能把旁人規勸的聲音聽進去，逐漸遠離不良團體、正常上下課，並加入校內社團培養其他興趣。

南市警局近日針對暴力討債集團強力掃蕩，成員中未發現小宇身影，進一步了解獲悉，小宇已很久沒跟集團聯絡，專案人員都相當欣慰。