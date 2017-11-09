永康鐵路地下化 南市交通局長：116年完工

2017-11-09 11:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局長林炎成今天在議會答詢表示，永康鐵路地下化工程（市區鐵路立體化北延案），行政院前瞻計畫經費已經核定匡列342億餘元，如果計畫順利，預計116年完工通車。

市議員林宜瑾今天在市政總質詢中，針對永康鐵路地下化工程提出質詢。她說，永康鐵路地下化是地方引頸企盼的重大工程，雖然已列入前瞻計畫，但到底還要經過多少波折，才能完成，交通局是否能給永康市民明確的一個時程，到底何時拍板定案？何時動工及完工？

林炎成表示，市區鐵路立體化北延案可行性研究，交通部已審查第3次，如過審查過了，就可以報到行政院，行政院一核定，就可以來進行，目前中央有先給明年度500萬元的規劃費。

他說，該案以9年為計畫，順利的話，107年動工，116年完工。而未來市區鐵路地下化，會在大橋站以南500公尺處直接與永康鐵地下化連接。

交通局表示，台南市區鐵路立體化北延案，永康段採地下化，新市段高架，善化則改善現有平面路段，全長18.3公里，總經費443.3億元，前瞻已先匡列342億餘元。其中，永康地下化7.15公里，除現有的大橋、永康2站地下化外，並新增康橋站（地下）、永康工業區站（高架）2站；至於，經費分攤部分，市府負擔30％。