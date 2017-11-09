北市未經檢疫生鮮 每年30萬噸恐被吃下肚

市議員戴錫欽（中）、汪志冰（右）及北市議會國民黨團秘書李柏毅（左）今早召開記者會（記者蕭婷方攝）

2017-11-09 11:32

〔記者蕭婷方／台北報導〕食安防護漏洞!北市議員戴錫欽、汪志冰及北市議會國民黨團秘書李柏毅今早召開記者會爆，北市每年平均約有三十萬噸未經檢疫生生鮮，恐已被市民吃下肚。對此，北市食安官王明理表示，本月已召開工作小組，將擬計畫草案，十二月就會出擊查緝。

戴錫欽表示，北北基的漁禽蔬果年均消耗量約一〇五‧四萬噸，但農產、漁產、家禽批發市場年出貨量僅約七十二萬三二四四公噸；言下之意，每年約有三十萬噸生鮮未經正常管道送往市民餐桌。

汪志冰也指出，現行篩檢制度就有疑義，三百一十一種農藥只驗的出四十種，廿五種瘦肉精只驗的出七種，農漁畜產品生化快篩誤差率也高達四十六％，食安把關成疑慮，何況不用篩檢的場外交易。

據北市市場處統計，北市第一、二果菜批發市場周遭無照經營攤商就有一〇四家。但汪進一步質疑，許多在批發市場內交易檢疫不合格的生鮮，就會就近在場外交易，還有許多不知名貨車直接載送食品至各餐廳，「黑數」更多。

對此，北市第一任食安官、北市衛生局食藥科長王明理坦言，過去食品抽檢甚少針對「場外交易」抽檢，本月已啟動工作小組，十二月就會出擊。

北市市場處則回應，北市為消費地，多以篩檢、定期抽查方式補洞，建議中央應該從生鮮食品產地進行溯源管制、追查。

記者會上北市議會國民黨團秘書李柏毅也指出，北市府現行雖設置「食安官」統籌架構台北市食安防護網，不過由於法定位階過低、也無相關配套，導致食安官不僅沒有銓敘職務、法定權責，無法指揮調度各局處架構北市食安防護系統。

李並呼籲市府，盡速修訂「台北市食安自治條例」，明定食安官權責，讓食安官有權責督導、調度指揮各食安相關單位。