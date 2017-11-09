喜歡大奶薇薇嗎？ 意義不明的簡化詞 你聽得懂幾句！

一段脫口秀最近在臉書上瘋傳，談到台灣年輕人熱愛將字詞各種簡寫，常讓人摸不著頭緒。（FB專頁「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」授權）

2017-11-09 16:23

〔影音新聞／綜合報導〕時下年輕人經常創造屬於自己世代的流行語，尤其熱愛是把常用詞簡化，例如台北車站簡稱「北車」、高雄火車站簡稱「高火」，還有一些課程名詞的簡化，例如資訊概論變成「資概」，刑事訴訟法簡稱「刑訴」等等，這些都還算好理解，但有些則容易讓人摸不著頭緒。

一段中文的單人脫口秀最近就在臉書上瘋傳，主講人曾博恩在裡面說到，很多原本就只有2個字的詞，現在的人還是會把它們簡寫成1個字，「我就覺得很誇（誇張之意）」，「B群」則會簡稱成「B」，但其實「B群」已經是「維生素B複合群」的縮寫了！

他還提到，自己聽朋友在手搖飲料店講「大奶薇薇」，他原本心想「有多大？」，後來才知道是要講「大杯奶茶微糖微冰」。語氣幽默也讓他瞬間爆紅，影片上傳不到2天就突破40萬人觀看，底下網友超有共鳴，紛紛表示還有「很划算」會變「很划」、「很貼心」變成「很貼」等等，讓人聽到覺得很莫名。

單人脫口秀（Stand-up comedy）源自於英美，可追溯自18-19世紀，由喜劇演員（Standup Comedian）憑藉著一支麥克風站在台上，就足以逗全場觀眾發笑的形式，以自由、即興、互動為主軸，在西方國家蔚為風潮。

近年來，台灣也有愈來愈多藝術工作者投入這類型的表演，例如創於2007年的卡米地喜劇俱樂部，是提供脫口秀與各式喜劇的製作展演團體，由熟悉的中文所演出的單人脫口秀形式，讓許多台灣觀眾感到十分新鮮。

曾博恩目前在Youtube知識頻道「臺灣吧」擔任編劇兼製作人，因為9歲前住在美國，耳濡目染下，也想嘗試歐美流行的站立喜劇，他說，沒想到這支影片會意外受歡迎。