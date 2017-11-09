以蚊攻蚊！ 科學家釋放大量染病雄蚊來讓族群絕後

美國國家環境保護局批准一家生技公司來「以蚊攻蚊」，在戶外大量釋放染病的雄蚊與野生雌蚊交配，產下的受精卵卻不會發育。示意圖，與本新聞無關。（彭博）

2017-11-09 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕為了對付攜帶著各種危險病毒的白線斑蚊，近來科學家開始研發出「生物兵器」來對付這些蚊害，美國國家環境保護局（EPA）批准一家生物技術公司來「以蚊攻蚊」，在戶外大量釋放染病的雄蚊與野生雌蚊交配，產下的受精卵卻不會發育。

綜合外媒報導，一家名為「蚊子伴侶」（Mosquito Mate）的生技公司，向美國國家環境保護局提出申請，在戶外釋放大量帶有「沃爾巴克氏菌」（Wolbachia）的雄蚊，這種染病雄蚊，透過交配使雌蚊所產下的受精卵不再發育，生技公司認為，隨著時間的推移，白線斑蚊會因繁殖中的受精卵不再發育而大幅度減少。

美國國家環境保護局批准了此項申請，允許該公司將這些染病雄蚊，釋放到包括華盛頓特區、加州等美國20個州；馬里蘭大學昆蟲學家歐布羅塔（ David O’Brochta）認為：「這是一種有效的處理蚊害非化學方法，很高興看到政府開始推動。」

近年來，這種「以蚊攻蚊」的方法在各國開始流行，巴西為了遏止茲卡病毒疫情，已經允許進行大規模釋放染病雄蚊的行動，中國廣州的「絕育蚊子工廠」，每週可以生產並釋放出500萬隻雄性白線斑蚊到野外，讓雌蚊進無法產出下一代。