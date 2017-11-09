水彩畫家莊慶芳個展成觸媒 國中同學46年後聚首

知名水彩畫家莊慶芳遊走山水的彩畫人生。（台南市府秘書處提供）

2017-11-09 09:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕知名水彩畫家莊慶芳在南市永華市政中心，舉辦台灣山水的「山與海的對話」水彩個展，昔日卑南國中同窗們也藉這個機會聯串起情誼，重現46年前同學相聚的驚奇！

莊慶芳因喜歡塗鴉，就讀卑南國中時，受到當今畫壇享有「台灣米勒」美譽的水彩大師陳甲上啟蒙，在陳甲上指導帶領下，曾為學校奪得全國團隊寫生冠軍成績，也讓莊慶芳從此走上繪畫人生。

莊慶芳表示，昔日國中生活除了繪畫還有打棒球，和同學聽英文歌、看瓊瑤電影唱著「一簾幽夢」，那些年在卑南溪旁同窗共硯歡笑的少年生活，至今令他深刻難忘。

值得一提的是，莊慶芳這次舉行台灣山水個展，有不少當年同自卑南國中畢業的同學知情後，紛紛向他表示祝福外，也動念舉辦同學會，經由同學李信得的登高起哄，以及同學們無遠弗屆的網路相連，反應竟是出奇熱烈。

莊慶芳表示，全班60人，畢業後大家分散各地，遠走他鄉甚至到海外，西部原本失聯的同學，也都在大家鍥而不捨努力下，憑著一點一滴的線索，將同學1個1個找回來，已找回57位同學終於在5日重逢相聚，「1場展覽串聯46年久別的情誼」，真是件令人感動的事。

莊慶芳為了能有更多時間創作，提早從教職退休，開始旅行國內外寫生；他的作品畫面有時輕快淡雅、有時渾厚穩重，可以細膩沉靜、也可以波濤洶湧，風格灑脫寫意、也能含蓄內斂。

莊慶芳個展即日起至11月30日，於永華市政中心2樓中庭展出。