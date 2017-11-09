明高溫上看30度 留意菲東熱帶低壓發展

目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓逐漸西移，預測該系統進入南海後，有機會形成為今年第24號颱風「海葵」。（中央氣象局）

2017-11-09 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕昨（8日）東北風增強，北部及東半部地區轉為多雲有雨的天氣，今（9日）晨中部以北地區溫度約在20至22度左右，中南部則不受影響，大致是多雲到晴的天氣，白天開始北東地區漸回溫，明（10日）高溫又將再上看30度以上。

氣象達人彭啟明在臉書表示，這兩天北東地區明顯轉涼，迎風面持續有降雨，尤其宜蘭到新北市的部分區域持續降雨，局部累積雨量達到大雨等級，今降雨趨緩，溫度也開始緩升；明天各地溫度大幅回升，西半部高溫有機會再度達到30度以上，東半部則仍有下雨機率。

高溫僅維持1天，週六（11日）另一波東北風南下，彭啟明指出，這波東北風影響時間恐長達一週，中部以北出現降溫降雨的狀況，將是典型東北風天氣型態，下週三（15日），溫度可能比現在還更低；彭啟明提醒，雖然預報還看不到劇烈的降溫，但氣溫波動幅度較大，北東地區屬於較易感冒的天氣型態，民眾務必要注意呼吸器官的保養；中南部地區溫度變化不大，但需留意空氣品質問題。

目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓逐漸西移，預測該系統進入南海後，有機會形成為今年第24號颱風「海葵」（Haikui，中國提供），若海葵生成，其外圍水氣可能與東北風配合，影響東北部地區，需留意觀察。