身分證字號「恁爸白癡」 民眾要求改號兼改運

劉女因身分證字號音不雅，到戶政所要求改號。（記者歐素美翻攝）

2017-11-09 08:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市劉姓女子身份證字號後4碼為「0887」，台語諧音「恁爸白癡」，因受不了親友取笑，加上健康狀況不佳，希望更改身份證字號，經向戶籍地神岡戶政事務所申請，主任廖文松獲知身分證字號諧音確實造成劉女身心健康等困擾，依姓名條例與內政部函釋，同意劉女變更身分證字號，劉女大表感謝，宛如重獲新生。

劉女向戶政人員表示，其在北部的百貨公司上班，因下班時間較晚，和同事一起開車回住處時，遇警察臨檢，報出身份證字號時，因後4碼為「0887」，台語諧音「恁爸白癡」，每每一旁同事聽到都忍不住訕笑，讓她覺得很不開心，加上身體不好，罹患癌症，必須定期到醫院回診，前後動了7次手術，最近身體又發現腫瘤，希望改名及變更身分證字號改運，但到新竹在地的戶政所改名後，戶政人員告知，變更身分證字號必需返回戶籍地辦理，而且必需末碼為4或有連續3個4才符合變更身分證字號的規定。

劉女雖未符合規定，但仍抱著一絲希望，返回戶籍地，求助神岡戶政事務所。戶政人員獲知其困擾，十分同情，除鼓勵她要以正向態度面對人生，並向戶政所主任廖文松反映，廖文松經與劉女懇談後，發現身分證字號確實已影響其身心健康，建議她以具體事蹟提出申請，劉女終於在上個月順利變更身分證字號，她表示，再也不用擔心親友獲知其身分證字號，甚至被嘲笑；戶政人員事後還寄送貼心小叮嚀，提醒她金融機構等證件都需要申請變更，以免造成不便。

神岡區戶政事務所主任廖文松表示，依姓名條例與內政部函釋，變更身分證字號，除了末碼為4或有連續3個4外，若特殊情況且有具體事實，加上未有姓名條例第12條規定之情事（即遭通緝或羈押等情況），而且國民身分證統一編號未曾變更者，得由戶政所本於職權核處，以1次為限。該所考量劉小姐原有身分證字號對於其身心影響甚鉅，才同意變更。