彎彎、幾米紅到泰國 被錯認成日本人

出席APEC，宋鎮邁送出多套台灣插畫家幾米的越南文版繪本。（資料照，記者呂伊萱攝）

2017-11-09 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣文化輸出一直陷在困境中，3名來自印尼、新加坡及泰國的文化界人士，在一個座談會中指出，台灣文化很棒，但很低調，受困在本身的複雜的政治因素，令台灣許多值得向外推廣的事物都仍局限在台灣內部，無法真正走出去。

《Openbook閱讀誌》報導日前舉辦一場座談會，邀請熱愛及了解台灣文學的外籍人士，舉辦一場座談會，從譯者角度來看台灣文化輸出的困境與轉機。

來自印尼的Chi Chi Bernardus對瓊瑤小說印象深刻，《還珠格格》電視劇在印尼受到廣大歡迎，他還翻譯過《還珠格格》小說，不過，印尼對台灣的印象就是「台灣＝做買賣」，或者「台灣＝電腦」，沒有太多其他方面的印象，實在可惜。

泰國的王道明（Anurak Kitpaiboonthawee）在泰國經營出版社，本身最愛侯文詠作品，曾經為了要買侯文詠的作品，遠赴馬來西亞，不過他說，泰國對台灣的印象很模糊，普遍很難區分台灣、中國、香港、或其他地區的華語文學有何不同；如彎彎和幾米經常被誤認是日本作品，因此出版社很少強調「台灣」，只訴求作者及作品。

新加坡的李耀龍，本身是國際文學雜誌《Asymptote漸近線》的總編，曾翻譯過鯨向海和周夢蝶的詩，還做過台灣小說特刊，舞鶴、朱天文、李昂的小說作品都被收錄其中，他認為，「台灣文學的文學價值很高，卻因為複雜的政治和經濟因素而變得邊緣，沒有受到正確的評價」。

與會人士共識是，「台灣很棒，但是台灣很低調」，認為可能「是因為複雜的政治因素所導致，讓台灣許多值得向外推廣的事物都仍局限在台灣內部，無法真正走出去」，王道明還以小說《白色巨塔》為例，台灣可以借此推展，讓粉絲台來追場景，進而認識更多台灣文化。