追不到36歲女生？ 他PO文被鄉民推爆讚中肯

網友詢問，一名科技園區的工程師要追求一名年齡相當、36歲的同事，但卻一直被當作是空氣，「廣大的鄉民們，要怎麼才能追到36歲女孩兒，有沒有八卦？」（情境照）

2017-11-09 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕網友詢問，有名科技園區的工程師要追求一名年齡相當、36歲的同事，但卻一直被當作是空氣，「廣大的鄉民們，要怎麼才能追到36歲女孩兒，有沒有八卦？」有名網友就要他看清事實，「她不會看上你的，你沒那個條件。」文章一出被鄉民推爆，直呼中肯。

PTT網友shinbird在八卦板PO文表示，36歲的女性已經見過世面，享受過人生，到這個年紀，對生養小孩與結婚興趣不大，已經習慣自已一個人的生活節奏，想要追求這類型的女生，除非給她比起現在更好的生活，不然不會選擇你。

shinbird指出，這類型的女生很難以滿足，吃大餐的次數比男生還多。旅遊方面，36歲的女生把日本當成後花園在逛，踏遍三大洋五大洲。上下班開車溫馨接送也不是好手段，因為她開車的技術可能比你還好、車比你棒。

這類型的女生到底要什麼？shinbird說，她們其實要的是「青春」，要讓她們覺得又變成了17、18少女的感覺，所以多是和年紀50、60歲的男子在一起，讓她們還覺得自己很年輕，不然就是與17、18歲的小鮮肉在一起，「她們可以幻想自己還跟得上時代，還很年輕。」

最後shinbird表示，人生超過30歲的男女要找對象，最好是找年紀相差正負7以上，甚至超過12歲的，這樣社經地位才會相契合，絕對不要找跟自己同年的，因為絕對滿足不了彼此需求。