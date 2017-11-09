11/09 各報重點新聞一覽

2017-11-09 06:11

自由時報

7休1鬆綁 林佳龍盼更有彈性

「勞基法」一例一休政策引起民怨，行政院院會今將通過修法方案，增加把關機制後有條件鬆綁「七休一」。台中市長林佳龍昨日接受電台專訪時表示，他支持再修法調整，讓規定更彈性，政府應該管原則、不要管細節，多一點勞資之間的協商。

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賴揆：後年起穩定供電

行政院長賴清德昨宣布，政府預估投入總經費九千億元解決缺電問題，達成二○二五年非核家園、二○一九年起穩定供電、空污改善等三大政策目標，將透過多元創能增加供給、積極節能全民參與、靈活調度智慧儲能等三項策略來執行；為穩定供電，他宣示後年起備用容量率維持在十五％以上，備轉容量率十％。

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實驗教育 校數、名額擬放寬

實驗教育三法上路近三年，到了一○六學年度已有一萬二千多名學生加入，卻遇發展瓶頸，教育部與立法委員提案修法放寬，將提高各縣市申請校數上限，從現行上限十％提高至三分之一，另推「實驗大學」等加入行列。國教署長邱乾國強調，不會衝刺數量，將以學生為主體，讓實驗教育走穩才重要。

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蘋果日報

「絕無打假球」林智勝痛哭 陳鴻文怒：有就賠1.2億

中華職棒球季賽雖落幕，但中信兄弟隊因下半季冷凍5名主力球員所引爆的「5虎將」再擴及為「10兄弟」事件卻仍延燒。5虎將之首林智勝，及已被釋出的陳鴻文昨首度出面，兩人都強調：「絕沒有打假球。」林甚至情緒崩潰激動痛哭。陳鴻文晚間更表示，若有放水願賠球團1.2億元。

幻象墜海 已偵蒐到求生訊號

空軍新竹499聯隊，一架由上尉飛官何子雨所駕駛的單座幻象2000-5型戰機（機號2040），前天執行夜間訓練科目時，在基隆北北東90浬處突然墜海失聯，國軍、海巡署立即派出各式飛機及船艦趕赴搜救，迄今逾24小時；昨搜救過程中偵蒐到類似求生裝備無線電訊號，已進行判讀。空軍司令部副司令張哲平中將強調，搜救行動不分日夜，持續到人員平安獲救為止，沒有黃金72小時限制！

聯合報

聚焦貿易、北韓 川習會今發表共同聲明

美國總統川普八日抵達大陸北京展開國是訪問，與大陸國家主席習近平茶敘與共進晚餐。今天是川普訪中行的重點，他除了將與習近平舉行雙邊會談、出席美中商業活動，川習並會舉行聯合記者會；而貿易與北韓議題為本次「川習會」重點。

蔡吳會破局 府：對話誠意不變

國民黨主席吳敦義日前與行政院長賴清德會面，在國民黨基層引發不少批評，吳敦義還要不要與蔡英文總統會面，昨天國民黨中常會上不少中常委反應激烈。中常委建議吳敦義「可以見賴清德，但不能見蔡英文總統」，吳敦義做出具體承諾：「蔡總統鬥爭手法未改前，兩人不會見面」。換言之，朝野領袖會議恐「三缺一」或完全破局。

中國時報

習川會 為中美找尋新定位

美國總統川普開啟對北京的國是訪問，在不到12小時內，中美雙方即達成90億美元大單協議。全球高度關注的習川會今天正式登場，預料北韓、貿易將是會談核心議題。大陸學者表示，北京希望川普能為中美未來關係定位，並且對台灣問題提出保證。美國學者則認為，中美關係會因為「習川二會」而改善，但可能只能短暫維持穩定關係。

11竊賊離台 土國攔1嫌查無贓物

偵辦台北世貿2億元珠寶竊案的警方專案小組，查出涉案國際竊盜集團至少11名成員，包括來自哥倫比亞及墨西哥的8男3女。他們分別在上月底及本月初，分3天搭華航、長榮等6架不同航班來台，入住北市中山、松山等4家小型飯店旅館，得手後，分別搭機離境，其中1嫌雖經土耳其警方攔下，但未查獲贓物，我外交部已積極介入，盼能交由我方押回偵辦。