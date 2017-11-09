柯P上任後閒置2年 忠孝東路公車專用道將拆

2017-11-09 00:09

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲於2014年上任第1件事，就把閒置8年未使用的忠孝西路公車專用道拆除，但位於忠孝東路上，天津街跟林森南路之間的忠孝東路公車專用道，卻在柯市府上任後閒置近2年多未拆除。議員許淑華10月底於議會再提此事，要求北市府拿出魄力，而不是經過2年後還未拆除，質疑根本就是「作半套」。而工務局新工處拍板定案，將在11月18日、19日2天拆除。

新工處維護科長王志良證實，位於忠孝東路的公車專用道預定就會在18日、19日完成拆除跟馬路鋪設。他說，預計將會在18日上午9點開始破碎基座，而19日凌晨就會開始鋪設馬路。

交通局表示，忠孝東路公車專用道是由新工處估算後，由公共運輸處籌備預算執行拆除，初估拆除費用約67萬元；拆除後忠孝東路仍將維持雙向各4線道路型，否則在特定路段增加車道，反而會因車流突然要匯入易發生事故，因此拆除後的公車專用道將作為槽化線。

許淑華表示，忠孝東路專用道當初設計不良，但馬英九、郝龍斌都無作為；終於在柯文哲上任後拆掉忠孝西路公車專用道，卻只拆一半，讓她質疑柯是當時作為像場「政治秀」，拆到關注高的忠孝西路側拆除，卻把忠孝東路側擺2年，認為任何執行都應該回到政策本質去評估，而非看民意、風向決定。

忠孝東路公車專用道自2006年4月完工，後經2007年2月於交通會報決定暫緩啟用。柯文哲上任後馬上下令，要拆除位於忠孝西路館前路至中山北路的忠孝西路公車專用道，忠孝東路公車專用道則是交通局10月27日考量到行車動線及避免車流交織干擾，拍板拆除。