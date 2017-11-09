柯P上任後閒置2年 忠孝東路公車專用道將拆

2017-11-09 00:09

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲於2014年上任第1件事，就把閒置8年未使用的忠孝西路公車專用道拆除，但位於忠孝東路上，天津街跟林森南路之間的忠孝東路公車專用道，卻在柯市府上任後閒置近2年多未拆除。議員許淑華10月底於議會再提此事，要求北市府拿出魄力，而不是經過2年後還未拆除，質疑根本就是「作半套」。而工務局新工處拍板定案，將在11月18日、19日2天拆除。

新工處維護科長王志良證實，位於忠孝東路的公車專用道預定就會在18日、19日完成拆除跟馬路鋪設。他說，預計將會在18日上午9點開始破碎基座，而19日凌晨就會開始鋪設馬路。

交通局表示，忠孝東路公車專用道是由新工處估算後，由公共運輸處籌備預算執行拆除，初估拆除費用約67萬元；拆除後忠孝東路仍將維持雙向各4線道路型，否則在特定路段增加車道，反而會因車流突然要匯入易發生事故，因此拆除後的公車專用道將作為槽化線。

許淑華表示，忠孝東路專用道當初設計不良，但馬英九、郝龍斌都無作為；終於在柯文哲上任後拆掉忠孝西路公車專用道，卻只拆一半，讓她質疑柯是當時作為像場「政治秀」，拆到關注高的忠孝西路側拆除，卻把忠孝東路側擺2年，認為任何執行都應該回到政策本質去評估，而非看民意、風向決定。

忠孝東路公車專用道自2006年4月完工，後經2007年2月於交通會報決定暫緩啟用。柯文哲上任後馬上下令，要拆除位於忠孝西路館前路至中山北路的忠孝西路公車專用道，忠孝東路公車專用道則是交通局10月27日考量到行車動線及避免車流交織干擾，拍板拆除。

  • 柯文哲於2014年上任第一件事，就把閒置8年未使用的忠孝西路公車專用道拆除，但位於忠孝東路上，天津街跟林森南路之間的忠孝東路公車專用道卻在柯市府上任後閒置近2年多未拆除。（記者鍾泓良攝）

    柯文哲於2014年上任第一件事，就把閒置8年未使用的忠孝西路公車專用道拆除，但位於忠孝東路上，天津街跟林森南路之間的忠孝東路公車專用道卻在柯市府上任後閒置近2年多未拆除。（記者鍾泓良攝）

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