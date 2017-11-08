「新10景高粱酒」登場 金門酒類公會理事長背書

2017-11-08 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金酒公司今天推出2款「金門新10景酒」之「山后海珠」、「樓重莒光」，嚴選純糯性品種高粱為釀酒原料、1甲子以上釀酒工藝的堅持，金門酒類同業公會理事長陳再德也現身背書，為新10景系列酒打響第1炮。

金門昔日有8景、10景，無論入詩、入畫都各富風情；8年前，縣府以票選方式產生「新10景」: 樓重莒光、金湯觀海、建功砥柱、水頭僑居、慈堤落日、翟山神工、雙鯉環抱、山后海珠、汶浦水岸、金門風獅。

金酒公司董事長張鳴仁表示，未來的金酒以年分、容易識別為重點，區分為系列酒、客製酒、主題酒3大區塊，普飲酒生產到灌裝從原來的1年提昇為3年，此次推出的新10景酒即「系列」酒之1。

張鳴仁表示，新10景酒系列正是金門酒廠以探索金門新10大景點概念作為發想，預計1年發兩款，酒標使用銅版紙質及郵票的摩登樣式展現金門新10景風光，並輔以高粱飽滿豐收情境，勾勒出金門幸福種子優美線條。

金門新10景酒盛裝58度金門高粱酒酒液600ml，不僅張鳴仁親自推薦，首度應邀出席金酒產品發表會的金門酒類同業公會理事長陳再德，也以多年品酒經驗現身背書，認為與之前熱賣的「原釀」酒異曲同工之妙，聽到1瓶建議售價大約540元，肯定後市看俏。

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