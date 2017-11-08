尖石秀巒溫泉水質優 要蓋溫泉會館了

新竹縣尖石鄉後山的秀巒野溪溫泉，位在知名的控溪吊橋、軍艦岩下方，盛夏可戲水，秋冬好賞楓，是前往後山必訪的熱門景點。（記者廖雪茹攝）

2017-11-08 22:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕知名的新竹縣尖石鄉秀巒野溪溫泉，獲原民會納入溫泉示範區，補助2000萬元興建溫泉會館。尖石鄉長雲天寶表示，本案正在辦理規劃設計，將同步申請相關執照和溫泉標章，希望年底動工後，爭取明年秋天竣工啟用，帶動尖石後山觀光。

獲原民會納入溫泉示範區

尖石鄉公所建設課長劉經邦說，秀巒野溪溫泉原本有兩處，分別是控溪吊橋旁的軍艦岩下方、秀巒檢查哨下方的白石溪，可惜後者因多次颱風災害影響，露頭已遭土石埋沒。新竹縣政府考量當地泉源湧沛，早在90年即委託工研院地質鑽探，挖掘到溫泉井；103年在觀光局的補助下，協助控溪部落20多戶逐戶配管。

劉經邦說，秀巒是前往鎮西堡、司馬庫斯等部落的中繼站，為了拓展後山觀光，提供優質的溫泉住宿環境，公所去年利用秀巒派出所附近的一塊鄉有地，興建4間溫泉湯屋，但因缺乏經濟效益，尚未開放使用，公所再提案向原民會爭取補助，就地擴建規模。

年底動工、拚明年8月竣工

鄉長雲天寶說，秀巒獲原民會納入溫泉示範區，溫泉會館為一棟3樓層建物，規劃增建8間，即總計12間山景湯屋，加上大眾池、餐廳、廁所和更衣室等，正委託顧問公司規劃設計中；如作業順利，預計年底動工，爭取在明年8月竣工，取得使用執照和溫泉標章，同時評估自營或是委外營運。

尖石鄉公所說，從新竹到秀巒車程約2個小時，秀巒野溪溫泉水質清澈，呈弱酸性，且無色無味，是尖石最早得名的露天野溪溫泉，水溫約45℃，盛夏戲水，秋冬賞楓，是前往後山必訪的熱門景點。

五峰清泉溫泉會館委外流標

另一方面，五峰鄉清泉溫泉會館委外營運案，卻傳出流標！五峰鄉長江長彬說，7日首次招標，因無廠商投標而流標；對此，公所將下修權利金，並研議延長經營期限，儘快辦理2次公告上網。不過，因應張學良兩岸三館交流年會，將派人先行整理環境，12月初開放讓中國遊客參觀。