中油大林廠又被揪出3缺失 重罰120萬元

2017-11-08 22:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中油大林廠1個月內3度傳出異味，引發民眾不滿，被市府環保局開罰40萬元，不料事隔才3天，環保局今深度查核，再揪出3項缺失，依法重罰120萬元。

市府環保局表示，中油大林廠於10月16日M33停爐後吹驅，經燃燒塔燃燒後，排放產生煙硝異味，被市府開罰10萬元，不料4日又發生烷化製程M37因起爐異常而跳俥，再度傳出惡臭異味，5日再重新起爐又出包，將製程廢氣排放至燃燒塔，卻因燃燒不完全，致惡臭異味排放逸散。

環保局今深度查核廠區，發現觸媒重組程序M20第1季及第2季連續自動監測系統氧氣與有效監測時數百分比不足85%，現場中間加熱爐的物料出口溫度、去丁烷塔的塔頂溫度、塔底溫度、操作壓力等，與許可核定參數不符。

尤以烷化製程M37水和硫化物移除再生系統及洗滌塔未依許可核定值操作，另檢測查獲M32汽油加氫脫硫製程設備元件洩漏值達11555ppm，超過高市加嚴標準2千ppm達5倍，認定是重大缺失開罰100萬元。

局長蔡孟裕表示，分別違反固定污染空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第15條、空氣污染防制法第24條及高市設備元件揮發性有機物管制及排放標準，總計開罰120萬元，呼籲企業負起社會責任。